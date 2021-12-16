Кливленд, США, , 12:39 — REGNUM «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:89.

Паркет «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (сс) Chris Metcalf

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд, на счету которого 31 очко. В составе «Хьюстона» форвард Алперен Шенгюн набрал 19 очков.

«Кливленд» одержал 18-ю победу в 30 матчах сезона и занимает восьмое место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» потерпел 19-е поражение в 28 играх и идёт на 26-м месте.

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