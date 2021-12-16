Санкт-Петербург, 16 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Переболевшие коронавирусом в легкой форме женщины и пожилые люди обладают большим уровнем антител с течением времени по сравнению с другими группами перенесшего COVID-19 населения. Об этом 16 декабря сообщили журналистам представители лабораторной службы «Хеликс», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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«Было выяснено по динамике уровня иммуноглобулина G в крови, что у мужчин наблюдается существенное снижение примерно после 60 суток наблюдения. У женщин же наоборот — динамика антител была такова, что где-то начиная с 90 суток, мы видели довольно большое существенное повышение количества антител в крови», — заявил медицинский директор «Хеликс» Дмитрий Денисов.

Исследование, в котором приняло участие порядка 1205 человек, позволило сделать вывод о наличии различий в динамике и уровне антител как по полу, так и по возрастному признаку. У переболевших пожилых людей уровень антител был несколько выше, чем у молодых. Наиболее высокие концентрации иммуноглобулина G были выявлены именно у пожилых людей.

Специалисты выяснили, что иммунный ответ формировался у всех участников исследования, переболевших ковидом в легкой форме. На 45 сутки наблюдения антитела появлялись у всех наблюдаемых участников. Максимальная концентрация антител сохраняется в среднем по всем участникам до 60 суток, а затем снижается в течение 180 суток.

Все исследования выполнялись методом иммунохемилюминесцентного анализа на оборудовании одного из ведущих мировых производителейLiaison и компании DiaSorin. Все результаты могли быть пересчитаны в международной единице, рекомендованной ВОЗ.