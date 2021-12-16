Ростов-на-Дону, 16 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Ростовской области темпы вакцинации от коронавируса остаются на прежнем уровне. Это следует из данных, ежедневно публикуемых на сайте донского правительства. Как и днём ранее, на Дону за сутки привились от COVID-19 лишь три тысячи человек, передаёт ИА REGNUM 16 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В настоящее время участие в прививочной кампании на Дону приняли 1 млн 913,64 тыс. человек (+ 3085 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 870,99 тыс. человек (+ 3087 за сутки).

Напомним, что в Ростовской области за отказ от участия в прививочной кампании от COVID-19 от работы были отстранены 155 человек. План вакцинации от COVID-19 на Дону выполнен на 70%.