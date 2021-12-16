Санкт-Петербург, 16 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Ленинградской области выявили лабораторным путем 350 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на два случая меньше, чем сутками ранее, и на 11 меньше, чем два дня назад.

Карта Ленинградской области

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Как сообщили 16 декабря в федеральном оперштабе, за сутки выписаны по выздоровлению в Ленобласти 498 человек (+63 к уровню предыдущих суток), скончались пять человек, что на девять человек меньше, чем сутками ранее.

Больше всего новых носителей коронавируса выявлено 15 декабря в городах Гатчина (23), Всеволожск (22), Тихвин (20).

Всего за время пандемии в Ленобласти заболели ковидом 96 374 человека, выздоровели 78 147 человек, умерли от болезни 2946 человек.