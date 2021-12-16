Саратов, 16 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки от коронавируса скончались 16 пациентов. С начала пандемии число летальных исходов достигло 4887 человек, сообщает 16 декабря региональный минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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По уточнённым данным, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли семеро мужчин и девять женщин в возрасте от 59 до 90 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего подтвердили 128 198 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 112 769 человек.

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