Саратов, , 09:22 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие сутки выявили 352 новых носителя коронавируса, днем ранее заболели 387 человек. Общее количество заражений по состоянию на 16 декабря достигло 128 198 случаев. Выздоровели всего 112 769 пациентов, за сутки выписали 598 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 68 пациентов, с признаками ОРВИ — 283 человека, у одного пациента бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 1649 человек, на амбулаторном — 9148.

В Саратове выявили 175 случаев заражения за сутки, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 111 пациентов, до 20 лет — 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области доступ в торговые и торгово-развлекательные центры с 16 декабря разрешён без QR-кода о вакцинации от COVID-19, либо о перенесённом заболевании коронавирусом или справки о медотводе от вакцинации.

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