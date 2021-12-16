Брянск, 16 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Брянской области 16 декабря выявлено 226 новых носителей коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 408 пациентов, 21 человек скончался от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 93 292 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 87 308 человек. лаборатории региона за сутки проверили 5 990 тестов, в целом выполнено 1 196 577 исследований на коронавирус.

Осложнения при инфекции стали причиной смерти 2 625 пациентов.