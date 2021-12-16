Москва, 16 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 85 жителей, сообщает 16 декабря столичный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне коронавирус унёс жизни 85 жителей Москвы. Всего за пандемию он стал причиной смерти, согласно данным оперштаба, 35 643 москвичей.

Московские врачи выписали по выздоровлению ещё 3040 заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 1133 человека.