Бухарест, , 12:07 — REGNUM В Румынии зафиксирован очередной случай заболевания новым штаммом коронавируса COVID-19 — «Омикрон». Об этом 16 декабря со ссылкой на министерство здравоохранения Румынии сообщила бухарестская газета «Adevarul».

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, «Омикрон» был выявлен у 31-летней жительницы Бухареста в ходе плановой медицинской проверки. При этом, как утверждают медики, ранее пациентка прошла полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее число жителей Румынии, заболевших указанным видом COVID-19, составило 13 человек.

Как утверждают специалисты, новый этап распространения инфекции в стране начнется после Рождественских и новогодних праздников. Официальный Бухарест в очередной раз призвал сограждан пройти вакцинацию и другие противоэпидемические процедуры.