Москва, 16 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражений коронавирусом в Москве выросло на 3322 случаев, сообщает 16 декабря столичный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост в столице увеличивается. Днём ранее медики выявили 2459 новых заражений, два дня назад — 1976. Всего, согласно данным штаба, в России выявили 1 995 029 случаев заражения коронавирусом.

За сутки госпитализировали 760 человек, на ИВЛ в настоящее время находятся 539 человек.