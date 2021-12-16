Воронеж, 16 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 532 случая заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 16 декабря. Сутками ранее, 15 декабря, в регионе было зарегистрировано 539 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Всего с начала пандемии подтверждено 187 958 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 134 652 человека, в том числе за минувшие сутки выписаны 829 человек.

Общее число жертв коронавирусной инфекции в Воронежской области на утро 16 декабря составило 9 721, за сутки статистика смертности выросла на 53 случая. По данным федеральной статистики, в Воронежской области скончались 6 427 человек с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, в том числе 37 пациентов за последние сутки.