Москва, 16 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. На помощь российским регионам с ремонтом медицинского оборудования и закупкой расходных материалов для больниц, которые лечат пациентов с СOVID-19 выделят 10 млрд рублей, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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Как сообщили в пресс-службе правительства, источником финансирования станет резервный фонд правительства. Допсредства также планируется выделить на увеличение объема секвенирования геномов COVID-19 в рамках усиленного эпиднадзора за случаями заболевания.

Также Роспотребнадзор обязан подготовить предложения по увеличению объема тестирования граждан на наличие COVID-19 и по осуществлению контроля за проведением таких мероприятий.