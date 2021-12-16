Санкт-Петербург, 16 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге выявлено 1992 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 16 декабря в федеральном оперштабе. Это на 63 случая меньше, чем в предыдущие сутки, когда был зафиксирован рост заболеваемости.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Петербург остаётся на втором месте среди регионов РФ по новым случаям коронавируса.

Также за прошедшие сутки в Петербурге зафиксирован 61 летальный исход от COVID-19, это на два случая больше, чем в предыдущий день.

Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 823 312 случаев заражения, из числа заболевших выздоровели 766 249 человек, в том числе 2424 пациента выписаны за минувшие сутки. Жертвами ковида в Петербурге стали 27 128 человек. Летальность болезни в городе составляет 3,3%.