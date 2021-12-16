Москва, 16 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 1133 человека, сообщает 16 декабря оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За предыдущие сутки умерли 1142 человека. Всего с начала распространения вируса в России от коронавирусной инфекции скончались 294 024 человека.

В Москве за сутки скончались 85 человек, в Санкт-Петербурге — 61, в Подмосковье — 57.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных заражений коронавирусом в России выросло за сутки на 28 486 случаев.