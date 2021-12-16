Симферополь, 16 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 203 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 16 декабря. Сутками ранее, 15 декабря, было выявлено 215 случаев заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 924 человека», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 124 780 человек, из этого числа выздоровевшими признаны 115 121 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 23 новых смерти среди пациентов с ковидом, общее число жертв инфекции в регионе составляет уже 3 989 человек.