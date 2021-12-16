Москва, 16 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Число выявленных заражений коронавирусом в России выросло за сутки на 28 486 случаев, сообщает 16 декабря оперативный штаб столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее выявили 28 363 случая заражения. Всего с начала распространения вируса в России подтверждено 10 131 646 случаев.

Среди регионов по суточному приросту лидируют Москва — 3322, Санкт-Петербург — 1992, а также Подмосковье — 1262. В первую пятёрку вошли также Красноярский и Краснодарский края.

За сутки в РФ врачи выписали по выздоровлении более 37,1 тыс. человек, скончались 1133 ковид-пациента.