Канберра, 16 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Наблюдаемый в последние дни всплеск случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» и снижение времени ожидания для получения третьего компонента вакцины от COVID-19 до пяти месяцев привели к «эффекту узкого горлышка», когда граждане Австралии активно начали записываться на ревакцинацию, а в больницах стала наблюдаться нехватка вакцин. Об этом 16 декабря сообщил телеканал Nine News.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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Как многие терапевты, так и представители фармацевтических компаний рассказали журналистам 9News о растущих проблемах, связанных с проведением кампании по вакцинации. По их словам, сейчас наблюдается нехватка доз препарата и медперсонала, на которого возложена обязанность ставить прививки.

Ранее правительство Австралии сократило временной интервал для получения третьей прививки с шести до пяти месяцев. Это привело к тому, что в одночасье 1,5 миллиона австралийцев добавились к 2,3 миллиона человек, которые уже имеют право на прохождение ревакцинации.