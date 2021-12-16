Москва, 16 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Законопроект о COVID-сертификатах — это некий старт, оговоренными сроками действие норм не завершится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявила депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ).

Василий Иванов ИА REGNUM Нина Останина

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"Позиция фракции неизменна. Мы категорически против принятия закона о QR-кодах, он нарушает права граждан на охрану собственного здоровья, права на образование. Законопроект является началом политики власти по разделению нашего общества», — сказала Останина.

Кроме того, наблюдательная депутат обратила внимание на смену подачи новостей по законопроекту.

«Я заметила, что комментаторы перестали употреблять слово QR-код, вместо этого «паспорт здоровья» и даже что-то там «зеленый паспорт», — отметила Останина.

Ранее о намерении фракции голосовать против законопроекта заявил лидер СРЗП Сергей Миронов.