Москва, 16 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Врачей, которые публично агитируют против вакцинации от коронавируса, нужно привлекать к уголовной ответственности. Об этом 16 декабря заявил врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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"Я считаю, что врачей, которые занимаются антипрививочной деятельностью, надо привлекать к уголовной ответственности. Если у тебя нет научных данных, заниматься этим ты не имеешь права», — сказал Онищенко.

Также эксперт отметил, что вслед за врачами негативную информацию о вакцинации начинают транслировать публичные личности. Это, по его мнению, приводит к росту смертности от COVID-19.