Москва, 16 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Законопроект о введении ковид-сертификатов — спорный. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявила депутат Госдумы Сардана Авксентьева («Новые люди»).

Якутск.рф Сардана Авксентьева

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"Хотя представители здравоохранения нам говорят о том, что это всего-навсего предоставляет возможность регионам разрешать доступ по представлению QR-кодов и что это временная мера до лета 2022 года, но жизненный опыт подсказывает, что иногда нет ничего постояннее временного», — отметила Авксентьева.

Она сравнила законопроект с законопроектом о пенсионной реформе и повышением пенсионного возраста.

Напомним, что такая временная мера, как заморозка накопительной части пенсии, продлена на 2024 год и действует эта временная мера с 2014 года.