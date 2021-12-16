Москва, 16 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Ждать появления естественного иммунитета к коронавирусу нецелесообразно. Об этом 16 декабря заявил врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам эксперта, COVID-19, перенесенный даже в легкой форме, все равно сказывается на здоровье человека куда более негативно, нежели вакцинация.

«Появилась байка: пришел «Омикрон» — это естественная вакцина. Да, «Омикрон» более контагиозен — более активно заражает население. Он протекает пока в легкой форме. И, возможно, переболев в легкой форме вы получите иммунитет. Но зачем до этого затягивать? Заболевание в лёгкой форме оказывает на человека более негативный эффект, чем вакцинация», — сказал Онищенко.