Москва, 16 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Темпы вакцинации от коронавируса в Москве не соответствуют требуемому уровню. Об этом 16 декабря заявил врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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По его словам, на данный момент в Москве от COVID-19 привито 5,8 млн человек. Эта цифры составляет 46% от всего населения Москвы и 55,4% взрослого населения столицы. При этом ряд российских регионов, где вакцина менее доступна, чем в Москве, демонстрируют более высокий уровень вакцинации.

«Что мешает Москве привиться? Прививка есть, прививочные пункты есть. В Московской области этот процесс выглядит гораздо более оптимистично. В Московской области привито 67,9%. Вот эта политизация, капризы — они совершенно не уместны. В Москве при самых лучших условиях для вакцинации не самые лучшие цифры. В Санкт-Петербурге 62% привитых. Тюмень — на 80% привилась, а мы, москвичи, не можем привиться», — сказал Онищенко.