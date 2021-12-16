Ростов-на-Дону, 16 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Улучшение эпидемической ситуации в Ростовской области позволяет снять ряд ковид-запретов. Соответствующий документ подписал донской губернатор Василий Голубев. Смягчение ограничений особенно актуально в канун новогодних каникул, передаёт ИА REGNUM 16 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С 20 декабря на Дону в 27 муниципальных образованиях возобновят оказание плановой медицинской помощи. Власти разрешат проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 6:00 до 21:00, при этом заполняемость залов не должна превышать 50%. В кафе и ресторанах разрешено возобновить работу танцевальных площадок.

Объекты общественного питания в аэропорту «Платов» смогут посещать обладатели действующих медицинских документов.