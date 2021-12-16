Афины , , 11:09 — REGNUM Митрополит Илийский Герман, метрополия которого располагается на северо-западе Пелопоннеса, считает скончавшихся от COVID-19 «самоубийцами» и потому не ходит на их похороны. Об этом 16 декабря говорится в письме митрополита, обнародованном на сайте митрополии.

Вакцинация Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте»

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В своем письме Герман отмечает, что в истории церкви много разногласий и разделений, причина которых, по его мнению, «эгоизм и непослушание христианского народа, духовенства и мирян, постоянным представителям церкви — епископам, архиепископам, патриархам, поместным и вселенским соборам».

Также он назвал реакционерами не желающих прививаться от COVID-19 и выступающих против связанных с пандемией мер ограничений, что, по его словам, объясняется «эгоизмом и непослушанием Священному Синоду и епископу».

«Реальность такова, что только в Греции от коронавируса погибли более 18 000 человек, а сколько умерли из-за вакцинации? 2, 3, 5? И пусть они не говорят нам, что СМИ не пишут правду. Потому что реакционеры в вакцинации раскрыли бы ее и не оставили бы ложных отговорок, подобных тем, о которых они сами пишут», — написал в своем письме митрополит.

Кроме того, Герман указал, что считает выступающее против вакцинации от нового заболевания духовенство притворяющимся благочестивым, а не хорошим и по-настоящему набожным.

«Наконец, я вижу другую категорию диссидентов. Это партийные деятели, которые не прививаются, чтобы мир восстал против правителей», — добавил митрополит.

«Однако я считаю духовенство и мирян, умерших от коронавируса, самоубийцами и даже не хожу на их похороны», — также уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что детская вакцина от COVID-19, созданная американо-германским консорциумом Pfizer/BioNTech, получила предварительное одобрение Новозеландского управления по безопасности лекарственных средств и медицинских изделий (Medsafe) для иммунизации детей в возрасте от пяти до 11 лет на территории страны.