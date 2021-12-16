Москва, 16 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В России следует признать западные вакцины от коронавируса. Об этом 16 декабря заявил врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) qimono Вакцинация

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Причем сделать это необходимо независимо от того, будут на Западе признаны российские вакцины или нет.

«Говорят: давайте не признавать западные вакцины, раз они не признают наши. Глупости это. Не надо строить политику на здоровье людей. Многим надо выезжать за рубеж. Если они привьются иностранными вакцинами — на здоровье. Это не будете массовая прививка. Массовая прививка — это национальные вакцины», — сказал Онищенко.