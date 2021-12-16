Ростов-на-Дону, 16 декабря, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Успешные попытки ростовчан пройти в торговый центр, используя штрих-код от бытовой техники или продуктов, отметил известный российский телеведущий Иван Ургант. В эфире своего шоу «Вечерний Ургант» 14 декабря юморист сказал:

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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«Руководство торгового центра отчиталось, что в этот день их посетило 600 утюгов, 850 куриц и один привитый человек, как его называли в ТЦ, чайник».

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области фиксируют формальное отношение к действующей системе предоставления электронных сертификатов. Нередко охранники поверхностно проверяют ковидные документы. В частности, засвидетельствованы проходы с использованием штрих-кодов, относящихся к утюгу, стиральной машине или курице. Такие случаи зафиксированы на входах в вокзалы, торговые центры, ряд магазинов.