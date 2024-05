Лондон, 16 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Подход, согласно которому есть хорошие миролюбивые западные государства и противостоящая им, «разрушительная» и сеющая хаос Россия, осознанно скрывает опасные действия стран НАТО, дестабилизирующие обстановку в мире. Об этом 16 декабря написал колумнист Тим Блэк в своей статье в британском журнале Spiked.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

В своем материале он рассмотрел заявления зарубежных медиа, таких как The Sunday Times, New York Times и New Statesman, по поводу отношения России со странами Запада, в которых Москва представляется агрессором и говорится, что президент РФ Владимир Путин«не смирился с потерей СССР».

В свою очередь, Блэк считает, что образ России, как страны, «которая тут вмешивается в выборы, а там — в военные действия» и желает «вторгнуться на Украину, потому что… ну… это просто Россия» является не соответствующим действительности.

«На самом деле Россия здесь не главный игрок и уж конечно не агент хаоса. Наоборот, все, что происходит на Украине и вокруг нее, — продукт давнего страха Москвы перед западной экспансией. Если здесь и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО. С точки зрения России — это НАТО тут проворачивает делишки», — написал он в своей статье.

Также колумнист добавил, что опасения российской стороны от действий НАТО являются вполне рациональными, так как многие члены альянса хотели бы расшириться до самых границ России.

Кроме того, он напомнил о большом числе учений НАТО возле границы с РФ, размещение боевых подразделений в странах Прибалтики и кораблей альянса в Черном море, а также постоянные заявления о готовности принять Украину и Грузию в НАТО.

«Чтобы разрешить конфликт на Украине и вокруг нее, Западу сначала нужно признать собственную роль в этом кризисе. И вот тогда, возможно, он будет в состоянии понять Россию, а не просто демонизировать ее», — заключил автор материала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее европейские устремления Грузии, Молдавии и Украины признали лидеры стран — участниц Евросоюза.