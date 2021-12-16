Новосибирск, 16 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет приостановлено посещение аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок. Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса одобрены сегодня, 16 декабря, на заседании правительства региона.

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Кроме того, услуги по приёму и размещению детей в организациях отдыха и оздоровления сезонного или круглогодичного действия рекомендуется предоставлять при соблюдении следующих условий: к работе допускаются лица, имеющие действующий COVID-сертификат, подтверждающий прохождение вакцинации, либо справку о перенесенном заболевании, или справку о наличии противопоказаний к вакцинации.

У детей, находящихся в учреждении, необходимо наличие отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение 48 часов.