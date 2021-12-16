Москва, 16 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Доля России в общем количестве смертей от COVID-19 в мире достигла седьмой части. Об этом 16 декабря заявил врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Речь идет о суточной смертности от COVID-19 в мире по состоянию на 16 декабря 2021 года, уточнил эксперт.

«Я бы обратил внимание на один неприятный факт. Умерших в мире за сутки — 7,6 тыс., из них граждан России — 1142. То есть практически каждый седьмой умерший — россиянин. Это серьезная проблема», — сказал Онищенко.