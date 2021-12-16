Стокгольм, 16 декабря, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В ночь на 16 декабря в Швеции поступили сообщения от СМИ о том, что у лидера «Умеренных» Ульфа Кристерссона подтвердился COVID-19. Одним из первых об этом сообщил телеканал SVT.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

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Сообщения о возможном заражении лидера оппозиции коронавирусом стали поступать вечером 14 декабря, когда у него начали проявлять симптомы COVID-19, после чего он сдал ПЦР-тест и отправился на карантин.

Поздним вечером 15 декабря в пресс-службе «Умеренных» подтвердили, что результат теста Кристерссона на COVID-19 оказался положительным.

«Он находится в карантине с тех пор, как у него появились симптомы. С ним все в порядке, и он продолжает находиться в карантине в соответствии с действующими правилами», — говорится в пресс-релизе пресс-секретаря партии Никласа Йиллстрёма.