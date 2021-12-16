Петергоф, Санкт-Петербург, 16 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), проживающих в одном из общежитий в Петергофе, переселили в обсерватор в Репино (Курортный район) из-за вспышки коронавируса. Об этом 16 декабря сообщает студенческий совет вуза.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Обсерватор

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По предварительным данным, обсервации подлежат все студенты, живущие в общежитии. Вернуться в свои комнаты они смогут только спустя две недели изоляции и сдав отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

«В это время в общежитии будет проводиться дезинфекция помещений», — уточнили в студсовете.

Отметим, как сообщают сами студенты, их попросили подписать постановление Роспотребнадзора, в котором прописано, что за нарушение обсервации грозит уголовное наказание по статье 236 УК РФ. Ситуацию с ковидом в общежитии студенты описывают как действительно сложную.