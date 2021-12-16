Лондон, , 08:18 — REGNUM Несовершеннолетние в возрасте от 12 до 15 лет в Великобритании с 20 декабря смогут сделать вторую прививку от коронавирусной инфекции, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон 15 декабря в ходе пресс-конференции.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В сентябре власти королевства одобрили вакцинацию одной дозой препарата Pfizer/BioNTech от COVID-19 среди подростков от 12 до 15 лет. По словам Джонсона, на новую прививку можно будет записаться с 20 декабря.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии быстро растут темпы общей вакцинации от COVID-19, а в Англии более 45% взрослых жителей уже получили уже третью дозу вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Словении разрешили прививки от коронавирусной инфекции среди детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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