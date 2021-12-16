Магадан, 16 декабря, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Магаданской области сохраняется напряженная ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. В ноябре лабораторно подтверждено более тысячи новых случаев заражения — на 39% больше показателей октября. За 2021 год это максимальное число заболевших. При этом 34% пациентов были госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря в оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Стабильна на Колыме ситуация с инфицированием взрослых, но продолжает увеличиваться число заражений коронавирусом среди детей: недельный прирост — 22%. В последние две недели преимущественно выявляется коронавирус у школьников от 7 до 14 лет.

Среди взрослых высокими остаются показатели заболеваемости колымчан старше 65 лет. В этой возрастной категории отмечается и наиболее тяжелое течение болезни.

Занято 63% коечного фонда в ковидных госпиталях.

Плановые показатели иммунизации на Колыме составляют 80% взрослого населения — чуть более 88 тыс. человек. Первым компонентом привились уже 64 941 человек. Коллективный иммунитет в регионе составляет 57%.

Читайте также: В Кузбассе от COVID-19 привилось 65% от подлежащего вакцинации населения

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области от коронавируса на сегодняшний день вакцинировано 1 214 480 человек. Это составляет 65% от подлежащего вакцинации населения.