Екатеринбург, 16 декабря, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Вице-мэр Екатеринбурга по социальной политики Екатерина Сибирцева сообщила, как будет проходить вакцинация детей. В интервью E1.RU она отметила, что прививка будет добровольной.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По словам чиновницы, школы не являются зонами, свободными от ковида, поэтому туда продолжат пускать детей без QR-кодов. Вакцинировать школьников начнут только после поступления самой вакцины и рекомендаций от Минздрава. Власти постараются обеспечить все условия, чтобы дети имели возможность получить вакцину в самом учебном заведении.

Отметим, в Свердловской области происходит спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в то же время растет заболеваемость ОРВИ. Дистанционное обучение вводить не планируют. Однако школьники могут уйти на каникулы в 20-х числах декабря, отметила Сибирцева.