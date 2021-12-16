Москва, 16 декабря, 2021, 03:43 — ИА Регнум. Производителем вакцины для детей в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник-М» пока числится лишь её разработчик — Центр Гамалеи под руководством Александра Гинцбурга. В госреестре лекарственных средств, в отличие от «взрослого» «Спутника V», который производят восемь компаний, «детский» пока закреплён только за одним юрлицом, передаёт ИА REGNUM.

Олег Богатырёв Вакцина

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В реестре вакцина «Спутник-М» (он же Гам-КОВИД-Вак-М) была зарегистрирована 24 ноября 2021 года, а 26 ноября её переоформили. Дата окончания действия регистрационного удостоверения — 1 января 2023 года, разрешён ввод в гражданский оборот до этой же даты.

Уточняется, что срок годности вакцины — полгода, а хранить её нужно «в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18 градусов». Упаковки препарата предусмотрены в виде флаконов по пять и десять штук в дозировке 0,5 мл (одна доза). У детской вакцины, как и у взрослой, — два компонента.

Будет ли производство вакцины для подростков передано на коммерческие площадки, где уже разливают «Спутник V», пока не известно. На сегодня взрослую вакцину производят восемь компаний, семь из которых коммерческие, а как минимум три ведут к одному и тому же бенефициару — олигарху Виктору Харитонину. Последний имеет связи с семьей вице-премьера и главы антиковидного оперштаба Татьяны Голиковой — супруги экс-министра торговли РФ Виктора Христенко и мачехи Владимира Христенко — бенефициара фармкомпании «Нанолек».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Центра Гамалеи входит в команду разработчиков вакцины и за 2020 год существенно увеличил свои доходы — с 7,7 до 18,3 млн рублей.

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