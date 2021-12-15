Сухум, 16 декабря, 2021, 00:42 — ИА Регнум. Церемонию награждения медиков мобильного госпиталя Министерства обороны России провело руководство Абхазии, где российские военные врачи трудились в течение трёх месяцев. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба минздрава республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Абхазия

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Слова благодарности от правительства Абхазии и от себя лично российским военным медикам выразили вице-премьер Абхазии Сергей Пустовалов и глава минздрава Республики Эдуард Бутба.

Глава абхазского минздрава заверил медиков в том, что их всегда будут рады видеть на гостеприимной абхазской земле, и подарил на память начальнику госпиталя Абдулмеджиду Магомедову картину с изображением набережной столицы Абхазии, города Сухума. Кроме того, российских военных медиков наградили ведомственными орденами, грамотами и дипломами.

Российские медики прибыли в Абхазию по личной просьбе президента республики Аслана Бжании, который обратился к правительству России в сложный для республики период всплеска заболеваемости COVID-19. Мобильный госпиталь Минобороны России был развёрнут в Сухуме 18 августа. За это время военные врачи вылечили около 650 человек в стационаре и оказали помощь амбулаторно более 1500 пациентам. Спустя три месяца медики получили приказ возвращаться в Россию и завершили свою миссию в Абхазии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский мобильный госпиталь Минобороны сворачивает свою деятельность в Абхазии.