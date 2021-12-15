Донецк, 15 декабря, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Восемь мин калибра 120 мм выпустили украинские боевики по району села Ленинское (ДНР), сообщает 15 декабря Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Gov.ua ВСУ. Миномет

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Обстрел начался в 20:00 мск со стороны села Водяное. Пока неизвестно, вызвал ли обстрел разрушения.

Утром 15 декабря ВСУ атаковали район посёлка Старомихайловка на западе Донецка, выпустив четыре мины калибра 82 мм и шесть боеприпасов из СПГ. Накануне, 14 декабря, украинские боевики обстреляли район посёлка Байрак на северо-востоке Горловки.