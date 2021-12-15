Брюссель, , 20:04 — REGNUM Германо-французско-украинская встреча на высочайшем уровне состоялась в Брюсселе, сообщили 15 декабря в пресс-службе президента Украины.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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В ходе переговоров украинский президент Владимир Зеленский выразил благодарность Германии и Франции «за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны России, а также за последовательные усилия этих стран в рамках переговоров в «нормандском» формате».

По его словам, Киев «не поддается ни на какие провокации на границе». Он заверил своих собеседников — президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца — в том, что у Киева нет никаких «агрессивных намерений в отношении других сторон» и что Украина «остаётся преданной дипломатическим средствам урегулирования ситуации».

Зеленский «Ожидаю, что российские войска и вооружение будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ».

Переговорщиками было решено и дальше вести активную работу в «нормандском» формате. Как отмечает украинская сторона, необходимо, чтобы принятые 9 декабря 2019 г. в Париже решения исполнялись. Глава Украины назвал среди приоритетов такие: добиться прекращения огня, освобождения удерживаемых лиц и открытия двух новых пунктов пропуска с республиками Донбасса.

Все трое договорились «приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе и призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в «нормандском формате».

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