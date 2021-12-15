Витебск, Белоруссия, 15 декабря, 2021, 18:48 — ИА Регнум. «Как я убедился, мы иногда искусственно создаем проблему в жилищном строительстве, отдав это жуликам, особенно в Минске и областных центрах», — заявил 15 декабря Александр Лукашенко на «встрече с активом Витебской области» — чиновниками и силовиками приграничного с Россией белорусского региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он сообщил, что в Минске якобы удалось существенно снизить стоимость квадратного метра жилья для «очередников» при реализации президентского поручения заняться строительством не частным компаниям, а государственным трестам: «Без отделки — $500, а в то время $1,5 тыс. стоил квадратный метр в Минске».

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Отметим, заявленные Лукашенко цены на минское жильё без отделки в размере $500 за квадратный метр были актуальны четверть века назад. Сейчас квадратный метр на первичном рынке Минска (новостройки) стоит около $1−2,5 тыс — в зависимости от района и других факторов. Искусственному росту цен на жильё способствовала реализация запретов Лукашенко на освоение застройщиками земельных участков в Минске и около минской кольцевой дороги.

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