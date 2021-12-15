Хельсинки, , 17:56 — REGNUM До 16 января продлеваются ограничения на въезд в Финляндию (они действовали до 19 декабря), сообщили 15 декабря в пресс-службе финского МВД. Ограничения касаются не всех стран, но к России они имеют отношение.

Граница

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Отмечается, что, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, «меры по обеспечению безопасности здравоохранения будут ужесточены, а действующие ограничения на внешних границах продлены до 16 января 2022 г.».

Помимо вышеуказанного, власти страны вводят с 21 декабря требования к гостям Финляндии: они должны предъявить отрицательный тест на COVID-19. На страны ЕС и Шенгенской зоны требование не распространяется. Свежесть теста — двое суток, даже при наличии прививки.

Напомним, в Финляндию из ряда стран, в том числе из России, можно приехать только близким родственникам постоянно проживающих в республике и финских граждан. Также въезд открыт для дипломатов, командировочных, студентов финских учебных заведений.

Кроме того, в Финляндию могут въезжать владельцы местной недвижимости и имеющие вид на жительство. Рассматриваются варианты въезда при неотложных семейных обстоятельствах.

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