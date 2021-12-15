Волгоград, 15 декабря, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Волгоградской области 15 декабря выявлены 382 новых носителя коронавируса — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых диагнозов превысило 124 тысячи. В летальную статистику внесли ещё 36 записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 32 районах региона. Всего в Волгоградской области подтверждено 124 033 случая заражения коронавирусом. Выписаны после выздоровления 111 262 человека, в том числе 582 — за минувшее сутки, скончались от осложнений 5 118 пациентов.

Лечатся в стационарах и амбулаторных условиях 7 653 жителя региона.