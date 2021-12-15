Москва, , 16:14 — REGNUM Масштабная реконструкция будет проведена в 200 поликлиниках Москвы. Об этом 15 декабря президенту России Владимиру Путину доложил мэр столицы Сергей Собянин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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Глава города отметил, что до конца 2021 года планируется капитально отремонтировать 35 учреждений первичного звена здравоохранения. Еще 50 объектов власти столицы намерены привести в порядок в 2022 году.

«До конца 2024 года планируем реконструировать все 200 поликлиник. Мы оставляем один остов от старой поликлиники, меняем и планировочные решения, фасады, инженерные коммуникации, лифты, создаем новую логистику внутри помещения», — сказал Собянин.

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