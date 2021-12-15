Москва, , 16:09 — REGNUM Косметический ремонт поликлиник Москвы не дает существенного эффекта. Об этом 15 декабря президенту России Владимиру Путину доложил мэр столицы Сергей Собянин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Поликлиника Lumen24

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Глава города отметил, что решить проблему с нехваткой или недостаточным качеством учреждений первичного звена здравоохранения далеко не всегда представляется возможным путем строительства новых объектов. Зачастую поликлиники встроены в жилые микрорайоны, что исключает возможность их возведения «с нуля».

«Проблема в том, что невозможно везде построить новые поликлиники. Сегодня более 400 действующих зданий, которые компактно построены в микрорайонах. Половина из этих поликлиник построены 50, 60, 70 и более лет назад. Они морально, физически устарели, пытались косметически решить проблему — где-то подкрасить, где-то подремонтировать, но не получилось. Эффекта нет. Деньги тратим, а качественного роста уровня этих поликлиник не происходит», — посетовал Собянин.

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