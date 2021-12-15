Москва, , 16:02 — REGNUM Модернизацию первичного звена здравоохранения необходимо продолжать даже в период пандемии. Об этом 15 декабря президенту России Владимиру Путину предложил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Поликлиника Yarregion.ru

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Глава столицы отметил, что ежегодно поликлиники на территории города посещает около 100 млн пациентов. Поэтому любой сбой или недочет в работе первичного звена здравоохранения вызывает недовольство населения.

«В период пандемии мы все встали перед выбором, что делать. Первичное звено перегружено, может быть отложить модернизацию первичного звена. Приняли верное решение не останавливать этот проект. Потому что, отложив его, мы получим результаты непонятно в какие сроки. Необходимо те задачи, которые ставились изначально, их нагонять», — сказал Собянин.

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