Канберра, 15 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Вскоре жителям самого крупного штата Австралии Новый Южный Уэльс будет еще труднее попасть в Западную Австралию, так как юго-восточный штат был объявлен правительством зоной «повышенного риска» в связи с распространением в регионе коронавируса. Об этом 15 декабря сообщил новостной портал Omni.

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Отмечается, что повторное закрытие границы Западной Австралии для жителей Нового Южного Уэльса произойдет 18 декабря в 12:01 по местному времени. С этого момента посетить штат можно будет только при получении специального разрешения на въезд.

Это произошло после того, как главный санитарный врач Западной Австралии Энди Робертсон сообщил правительству штата, что число случаев заболевания COVID-19 в Новом Южном Уэльсе продолжает расти, а эпидемиологическая ситуация вряд ли улучшится в краткосрочной перспективе. Напомним, что 15 декабря в Новом Южном Уэльсе было выявлено 1360 новых случаев коронавируса, что является максимумом с сентября.