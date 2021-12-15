Сидней, Австралия, 15 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. С 15 декабря масочный режим во многих местах посещения в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) стал необязательным. Однако с правительством штата, возглавляемым премьер-министром Домиником Перротте, не согласна главный санитарный врач Керри Чант, которая рекомендовала гражданам по-прежнему пользоваться средствами защиты. Об этом сообщил новостной портал news.com.au.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски

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Премьер Перротте решил все равно отменить оставшиеся ковид-ограничения, в том числе и требование об обязательном ношении масок, как и планировалось. По его словам, польза от масочного режима в настоящее время уже не такая большая, а правительство должно действовать по заранее утвержденному графику. Однако в связи с тем, что за последние сутки в Новом Южном Уэльсе зарегистрировали 1360 новых случаев заражения коронавирусом, позиция политического руководства пошла вразрез с мнением медиков.

«Я даю всем совет в области общественного здравоохранения, а именно: маски являются эффективным средством защиты, будь то «Омикрон», «Дельта» или другой штамм коронавируса», — заявила главврач штата Керри Чант в ходе пресс-конференции, добавив, что вся ответственность за отмену масочного режима ложится на политическое руководство, то есть правительство.