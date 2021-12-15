Москва, , 15:33 — REGNUM Многие регионы России были вынуждены отложить сроки завершения работ по строительству ФАПов. Об этом 15 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с президентом России Владимиром Путиным.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Закупка мобильных комплексов и строительство фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе вместо аварийных — сейчас уже закуплены 1 тыс. 167 комплексов, ещё 148 будут поставлены до конца года. Построено и заменено 1 тыс. 751 ФАП, в которых уже выполнено 2 млн посещений», — заявила Голикова.

«К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции отодвинула сроки завершения работы по строительству ФАПов на 2021 год. Сейчас осталось ввести в эксплуатацию последние 40 в пяти регионах страны и получить лицензии. Но если в четырёх регионах это единичные ФАПы, то особое беспокойство у нас вызывает Республика Коми и Тверская область, в которых, соответственно, не построены и не введены в эксплуатацию 19 и 16 ФАПов», — указала она.