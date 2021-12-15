Москва, , 15:32 — REGNUM В России на текущий момент находятся в работе государственные контракты на строительные работы на общую сумму 8,8 трлн рублей. Об этом 15 декабря сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сегодня всего в стране находится в работе около 103 тыс. федеральных и региональных контрактов на строительные работы общей стоимостью порядка 8,8 трлн рублей», — сказал Хусунуллин.

Он анонсировал высокие показатели в сфере жилищного строительства и отметил, что число выданных разрешений на строительство увеличилось на 43%.