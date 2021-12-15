Москва, 15 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В 2021 году разрешений на строительство в России выдано существенно больше, чем в 2020 году. Об этом 15 декабря сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

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«У нас на 43% выдано разрешений на строительство больше, чем в прошлом году», — сказал Хуснуллин.

По его словам, работа по национальному проекту «уже даёт результаты».