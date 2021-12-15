Москва, 15 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В России объёмы жилищного строительства в 2021 году уже превзошли итоговые показатели 2020 года, сообщил 15 декабря вице-премьер Марат Хусунуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Government.ru Марат Хуснуллин

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По его словам, в 2021 году в России достигнуты неплохие показатели по жилищному строительству.

«Уже на сегодняшнюю дату можно сказать, что мы превысили показатели прошлого года. Подведём итоги, Владимир Владимирович, по итогам года. Думаю, что будем приятно удивлены теми объёмами, которые введены. Цифры скажем точнее в январе», — сказал Хуснуллин.